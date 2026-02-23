- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 217
- Время на прочтение
- 3 мин
Когда в Киеве возобновят движение троллейбусов и трамваев: ответ КГГА
Столичные власти признают, что полностью заменить электротранспорт невозможно. Но возобновление его движения возможно при наличии условий для безопасной эксплуатации инфраструктуры.
Наземный электротранспорт Киева не выходит на маршруты уже больше месяца из-за дефицита энергии. В КГГА объяснили, от чего зависит возобновление движения и чем сейчас заменяют трамваи и троллейбусы.
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в ответ на запрос «Украинской правды».
Когда в Киеве снова поедут трамваи и троллейбусы?
Работу наземного электротранспорта в столице, который не курсирует уже более 40 дней, смогут восстановить после стабилизации ситуации в энергосистеме, пострадавшей в результате российских ударов.
«Восстановление движения электротранспорта возможно после подтверждения энергетиками стабильного электроснабжения и при наличии условий для безопасной эксплуатации инфраструктуры», — указано в информации от КГГА.
Сообщается, что КП «Киевпастранс» привлекло максимально возможные человеческие и технические ресурсы — ежедневно на маршруты выходит примерно 96% имеющихся автобусов.
Метрополитен тем временем работает в обычном режиме.
План действий на случай ЧС из-за отключений света
В Департаменте транспортной инфраструктуры отметили, что вместе с предприятием разработали план действий на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с отключениями электроэнергии.
В частности, он предусматривает:
запуск дублирующих автобусных маршрутов на ключевых направлениях с наибольшим пассажиропотоком;
определение схем движения автобусов с учетом реального спроса;
принятие решений в зависимости от текущей ситуации — наличия электроснабжения, состояния дорог и факторов безопасности.
Почему автобусами не могут полностью заменить трамваи и троллейбусы?
В то же время подчеркивается, что полностью заменить электротранспорт автобусами сложно, ведь это системы перевозок разного масштаба.
«Для перевозок задействуют имеющийся автобусный подвижной состав и максимально возможное количество водителей. Такая же ситуация сложилась и у частных перевозчиков, которые обслуживают городские автобусные маршруты общего пользования в столице», — говорится в ответе на запрос.
В Департаменте также отметили, что на работу транспорта влияет общая кадровая ситуация в условиях военного положения.
«Предприятия работают с ограниченным кадровым ресурсом, ведь государство не дает 100% брони для водителей КП „Киевпастранс“, что крайне негативно влияет как на транспортную работу, так и на ремонты подвижного состава», — говорится в заявлении.
Несмотря на все трудности, в Департаменте подчеркнули, что коммунальные предприятия транспортной и дорожной отраслей, водители общественного транспорта и энергетики работают в усиленном режиме и делают все возможное для стабилизации ситуации в городе.
Напомним, в середине января из-за дефицита электроэнергии на правом берегу Киева вместо трамваев и троллейбусов начали курсировать автобусы. На левом берегу на тот момент действовали ранее введенные дублирующие схемы. В КГГА информировали, что электротранспорт будет возвращаться на маршруты поэтапно после стабилизации энергосистемы.
Заметим, в середине февраля в Киеве несколько дней продолжался транспортный коллапс из-за снегопада и гололеда. На дорогах были гигантские пробки, графики общественного транспорта сбились, а люди часами ждали на остановках, штурмуя переполненные автобусы. Цены на такси взлетели в несколько раз. Несмотря на то, что КГГА тогда задействовала 256 единиц техники для расчистки и обработки дорог, ситуация была сложной.