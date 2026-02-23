Когда в Киеве возобновят движение троллейбусов и трамваев: ответ КГГА

Троллейбусы / © КГГА

Реклама

Наземный электротранспорт Киева не выходит на маршруты уже больше месяца из-за дефицита энергии. В КГГА объяснили, от чего зависит возобновление движения и чем сейчас заменяют трамваи и троллейбусы.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в ответ на запрос «Украинской правды».

Когда в Киеве снова поедут трамваи и троллейбусы?

Работу наземного электротранспорта в столице, который не курсирует уже более 40 дней, смогут восстановить после стабилизации ситуации в энергосистеме, пострадавшей в результате российских ударов.

Реклама

«Восстановление движения электротранспорта возможно после подтверждения энергетиками стабильного электроснабжения и при наличии условий для безопасной эксплуатации инфраструктуры», — указано в информации от КГГА.

Сообщается, что КП «Киевпастранс» привлекло максимально возможные человеческие и технические ресурсы — ежедневно на маршруты выходит примерно 96% имеющихся автобусов.

Метрополитен тем временем работает в обычном режиме.

План действий на случай ЧС из-за отключений света

В Департаменте транспортной инфраструктуры отметили, что вместе с предприятием разработали план действий на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с отключениями электроэнергии.

Реклама

В частности, он предусматривает:

запуск дублирующих автобусных маршрутов на ключевых направлениях с наибольшим пассажиропотоком;

определение схем движения автобусов с учетом реального спроса;

принятие решений в зависимости от текущей ситуации — наличия электроснабжения, состояния дорог и факторов безопасности.

Почему автобусами не могут полностью заменить трамваи и троллейбусы?

В то же время подчеркивается, что полностью заменить электротранспорт автобусами сложно, ведь это системы перевозок разного масштаба.

«Для перевозок задействуют имеющийся автобусный подвижной состав и максимально возможное количество водителей. Такая же ситуация сложилась и у частных перевозчиков, которые обслуживают городские автобусные маршруты общего пользования в столице», — говорится в ответе на запрос.

В Департаменте также отметили, что на работу транспорта влияет общая кадровая ситуация в условиях военного положения.

Реклама

«Предприятия работают с ограниченным кадровым ресурсом, ведь государство не дает 100% брони для водителей КП „Киевпастранс“, что крайне негативно влияет как на транспортную работу, так и на ремонты подвижного состава», — говорится в заявлении.

Несмотря на все трудности, в Департаменте подчеркнули, что коммунальные предприятия транспортной и дорожной отраслей, водители общественного транспорта и энергетики работают в усиленном режиме и делают все возможное для стабилизации ситуации в городе.

Напомним, в середине января из-за дефицита электроэнергии на правом берегу Киева вместо трамваев и троллейбусов начали курсировать автобусы. На левом берегу на тот момент действовали ранее введенные дублирующие схемы. В КГГА информировали, что электротранспорт будет возвращаться на маршруты поэтапно после стабилизации энергосистемы.

Заметим, в середине февраля в Киеве несколько дней продолжался транспортный коллапс из-за снегопада и гололеда. На дорогах были гигантские пробки, графики общественного транспорта сбились, а люди часами ждали на остановках, штурмуя переполненные автобусы. Цены на такси взлетели в несколько раз. Несмотря на то, что КГГА тогда задействовала 256 единиц техники для расчистки и обработки дорог, ситуация была сложной.