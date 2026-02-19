В Киеве до весны перекрыли длинную улицу: что происходит

Почему ремонт улицы Белицкой может затянуться до весны

В Киеве после аварий на водопроводной сети третий день перекрыта улица Белицкая в Подольском районе. Автомобилисты вынуждены объезжать место провала, огражденного специальными конструкциями, «наматывая» лишний километраж. Люди жалуются, что ремонтников у поврежденного участка дороги не видно.

«Почему-то коммунальщики не выполняют ремонт, а тупо перекрыли улицу и погнали себе», — пишут в Сети. Другие шутят: «Наткнулись на „золотую жили“, поэтому копают только по ночам».

Длина улицы Белицкой — 2,6 километра. Учитывая, что прорыв водопроводной трубы произошел почти посередине (возле дома №39), неудобства возникли в первую очередь для местных жителей, которым теперь будет сложно добираться домой. Да и не сладко водителям автобусов, которые здесь до этого курсировали.

Улица Белицкая на карте Киева

ТСН.ua выяснил, почему на месте нет рабочих и когда откроют проезд.

Оказывается, улица Белицкая будет оставаться перекрытой до весны. Поэтому столичным водителям нужно набраться терпения.

Как рассказали нам в Киеводоканале, по улице Белицкая, 39 специалистами предприятия 16 февраля было ликвидировано повреждение трубопровода. И сейчас все потребители уже с водой, а вот по состоянию дороги ситуация гораздо сложнее.

Ограждение установили работники ШЭУ Подольского района, где сообщили, что эта часть дороги будет перекрыта до весны. Сроки проведения дальнейших работ по восстановлению дорожного покрытия неизвестны, поскольку могут быть провалы на проезжей части», — сообщили ТСН в «Киевводоканале».

Почему возникла угроза провалов и с чем это связано, на предприятии нам не объяснили. Вероятно, что это связано с утечкой воды во время прорыва.

Но есть все шансы, что пропасть на Белицкой могут отремонтировать раньше.

В Киевводоканале говорят, что на завтра запланированы подготовительные работы под асфальтирование проблемного участка. А именно асфальтирование может быть выполнено в следующий вторник.

