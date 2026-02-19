- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 1 мин
Когда проведут перерасчет за отопление в Киеве
Киевтеплоэнерго рассказали, когда произведут перерасчет за отопление в Киеве.
Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» официально сообщило о подготовке перерасчета платы за коммунальные услуги. Это решение обусловлено тем, что из-за сложной энергетической ситуации в столице определенные услуги предоставлялись частично. О такой инициативе предприятие указало в ответ на запрос издания «Минфин».
В настоящее время идет процесс уточнения фактического наличия услуги в каждом отдельном доме. Специалисты анализируют объемы и нормативные показатели снабжения тепловой энергии за январь 2026 года по всем объектам, находящимся в зоне обслуживания предприятия. Это необходимо для того, чтобы начисления соответствовали реальной ситуации с теплоснабжением.
Когда ждать платежки с пересчетом за теплоснабжение
После получения и обработки всех фактических данных будет произведено окончательное начисление за январь 2026 года. Обновленные суммы, учитывающие только фактически предоставленные услуги, будут отражены в платежах, которые уже поступят в феврале.
На предприятии отмечают, что перерасчет будет производиться строго в соответствии с действующим законодательством. Основной базой для корректировки станут реальные показатели снабжения тепловой энергией в условиях имеющихся энергетических ограничений. Это позволит жителям города платить только за энергию, которую они фактически потребили.