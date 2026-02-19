В Киеве мужчина похитил собственную дочь и скрылся за границу: ребенка нашли в Молдове

Девочка уже дома с мамой / © Киевская городская прокуратура

В Киеве отец похитил собственную 3-летнюю дочь прямо с детской площадки и вывез за границу. Благодаря слаженному сотрудничеству украинских и молдавских правоохранителей ребенок уже вернулся домой к маме.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Похищение среди белого дня

История началась 6 октября 2025 года. Пока шли судебные разбирательства между разведенными супругами по месту жительства детей и алиментов, суд установил временный порядок общения: отец мог видеть 9-летнего сына и 3-летнюю дочь только через видеосвязь в присутствии матери.

Пренебрегая этим решением, мужчина пришел на детскую площадку, где девочка гуляла с бабушкой, силой посадил ребенка в автомобиль и скрылся.

Международный розыск и задержание

Правоохранители установили, что киевлянин вместе с новой женой и их общим ребенком тайно пересекли границу, они вывезли и похищенную девочку. Отец и ребенок были объявлены в розыск по линии Интерпола.

На днях Генеральная инспекция по миграции Молдовы установила местонахождение беглецов.

Ребенка уже вернули матери — девочка снова дома после месяцев разлуки с братом и мамой.

Отец задержан в Молдове. Решается вопрос о его экстрадиции в Украину.

Уголовная ответственность

Голосеевская окружная прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по двум статьям:

ч. 2 ст. 146 УК Украины — незаконное лишение свободы или похищение ребенка. ч. 1 ст. 382 УК Украины — умышленное неисполнение судебного решения.

Следственные действия продолжаются. Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в соответствующем решении суда.

