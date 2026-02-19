- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 338
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве мужчина похитил собственную дочь и скрылся за границу: ребенка нашли в Молдове
Правоохранители разыскали ребенка, которого отец вывез за границу через Интерпол.
В Киеве отец похитил собственную 3-летнюю дочь прямо с детской площадки и вывез за границу. Благодаря слаженному сотрудничеству украинских и молдавских правоохранителей ребенок уже вернулся домой к маме.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Похищение среди белого дня
История началась 6 октября 2025 года. Пока шли судебные разбирательства между разведенными супругами по месту жительства детей и алиментов, суд установил временный порядок общения: отец мог видеть 9-летнего сына и 3-летнюю дочь только через видеосвязь в присутствии матери.
Пренебрегая этим решением, мужчина пришел на детскую площадку, где девочка гуляла с бабушкой, силой посадил ребенка в автомобиль и скрылся.
Международный розыск и задержание
Правоохранители установили, что киевлянин вместе с новой женой и их общим ребенком тайно пересекли границу, они вывезли и похищенную девочку. Отец и ребенок были объявлены в розыск по линии Интерпола.
На днях Генеральная инспекция по миграции Молдовы установила местонахождение беглецов.
Ребенка уже вернули матери — девочка снова дома после месяцев разлуки с братом и мамой.
Отец задержан в Молдове. Решается вопрос о его экстрадиции в Украину.
Уголовная ответственность
Голосеевская окружная прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по двум статьям:
ч. 2 ст. 146 УК Украины — незаконное лишение свободы или похищение ребенка.
ч. 1 ст. 382 УК Украины — умышленное неисполнение судебного решения.
Следственные действия продолжаются. Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в соответствующем решении суда.
Напомним, в Варшаве 36-летний украинец похитил 9-летнего мальчика. Подозреваемый уже задержан полицией. Похищенный 9-летний мальчик изъят у похитителя и передан под опеку медицинских служб. Полиция задержала 36-летнего гражданина Украины, бывшего партнера матери мальчика, не являющегося биологическим отцом или законным опекуном ребенка.