Киев
338
2 мин

В Киеве мужчина похитил собственную дочь и скрылся за границу: ребенка нашли в Молдове

Правоохранители разыскали ребенка, которого отец вывез за границу через Интерпол.

Светлана Несчетная
Девочка уже дома с мамой

Девочка уже дома с мамой / © Киевская городская прокуратура

В Киеве отец похитил собственную 3-летнюю дочь прямо с детской площадки и вывез за границу. Благодаря слаженному сотрудничеству украинских и молдавских правоохранителей ребенок уже вернулся домой к маме.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Похищение среди белого дня

История началась 6 октября 2025 года. Пока шли судебные разбирательства между разведенными супругами по месту жительства детей и алиментов, суд установил временный порядок общения: отец мог видеть 9-летнего сына и 3-летнюю дочь только через видеосвязь в присутствии матери.

Пренебрегая этим решением, мужчина пришел на детскую площадку, где девочка гуляла с бабушкой, силой посадил ребенка в автомобиль и скрылся.

Международный розыск и задержание

Правоохранители установили, что киевлянин вместе с новой женой и их общим ребенком тайно пересекли границу, они вывезли и похищенную девочку. Отец и ребенок были объявлены в розыск по линии Интерпола.

На днях Генеральная инспекция по миграции Молдовы установила местонахождение беглецов.

  • Ребенка уже вернули матери — девочка снова дома после месяцев разлуки с братом и мамой.

  • Отец задержан в Молдове. Решается вопрос о его экстрадиции в Украину.

Уголовная ответственность

Голосеевская окружная прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по двум статьям:

  1. ч. 2 ст. 146 УК Украины — незаконное лишение свободы или похищение ребенка.

  2. ч. 1 ст. 382 УК Украины — умышленное неисполнение судебного решения.

Следственные действия продолжаются. Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в соответствующем решении суда.

Напомним, в Варшаве 36-летний украинец похитил 9-летнего мальчика. Подозреваемый уже задержан полицией. Похищенный 9-летний мальчик изъят у похитителя и передан под опеку медицинских служб. Полиция задержала 36-летнего гражданина Украины, бывшего партнера матери мальчика, не являющегося биологическим отцом или законным опекуном ребенка.

