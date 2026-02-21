Обстрелы изменили правила платежек: что утаили от киевлян

Батарея / © pexels.com

В период активных обстрелов часть многоэтажек Киева оставалась без тепла или с ограниченной поставкой, и в это время для жителей не начисляли плату за услугу отопления .

Об этом сообщает Киевский городской совет со ссылкой на коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго .

По словам предприятия, соответствующая коррекция начислений была произведена автоматически на основании фактического предоставления услуг в течение времени, когда потребители физически не получали тепло из-за боевых действий.

"Это сделано для того, чтобы избежать несправедливых начислений за услугу, которой жители фактически не пользовались в результате обстрелов и перебоев в работе сетей", - отметили в "Киевтеплоэнерго".

В то же время, киевлянам советуют внимательно пересмотреть свои платежки и в случае вопросов обращаться в контакт-центр предприятия для разъяснений.

Местные власти также отметили, что предприятие продолжает работать над стабильным предоставлением услуг даже в условиях угрозы безопасности работников и инфраструктуры.

Напомним, ранее и в «Киевтеплоэнерго» рассказали, как начисляют плату за тепло в условиях отключения света.

Так, из-за массовых отключений электроэнергии в январе 2026 года киевляне действительно все чаще интересуются, почему суммы в платежках за тепло не уменьшаются пропорционально периодам блекаутов.