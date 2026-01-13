- Дата публікації
У Києві на правому березі призупинено рух тролейбусів та трамваїв: чим їхати
Обмеження запроваджено через критичний стан енергосистеми, що став наслідком ворожих обстрілів інфраструктури.
У Києві на правому березі столиці тимчасово припинено курсування наземного електричного транспорту. Обмеження запроваджено через критичний стан енергосистеми, що став наслідком ворожих обстрілів інфраструктури.
Про це повідомили у КП «Київпастранс», передає КМДА.
Згідно з офіційним повідомленням, задля забезпечення стабільного транспортного сполучення на ключових напрямках, де працювали трамваї та тролейбуси, оперативно розгорнуто роботу дублюючих автобусних маршрутів.
Замість тролейбусів на рейси вийшли автобуси з індексом «ТР» за наступними маршрутами:
Зв’язок із центром та вокзалами
№3-ТР (Залізничний масив — Палац спорту),
№14-ТР (Ботсад — Центральний вокзал),
№33-ТР (Мінський масив — Південний вокзал).
Сполучення зі станціями метро
№4-ТР, №8-ТР, №17-ТР (до ст. м. «Площа Українських Героїв»),
№23-ТР, №28-ТР (до ст. м. «Лук’янівська»),
№26-ТР (до ст. м. «Нивки»),
№27-ТР (до ст. м. «Почайна»),
№41-ТР (до ст. м. «Святошин»),
№42-ТР (до ст. м. «Либідська»),
№45-ТР (між ст. м. «Виставковий центр» та «Васильківська»).
Магістральні та міжрайонні
№6-ТР,
№11-ТР,
№24-ТР,
№32-ТР,
№35-ТР,
№36-ТР,
№38-ТР,
№40-ТР,
№43-ТР,
№44-ТР.
Організація руху за трамвайними напрямками: Заміна електротранспорту автобусами (індекс «Т») здійснена на таких ділянках:
Швидкісний трамвай та Борщагівка
№1-Т (Михайлівська Борщагівка — Старовокзальна) та №3-Т (вул. Жуля Верна — Старовокзальна).
Поділ та Пуща-Водиця
№12-Т (пл. Т. Шевченка — Пуща-Водиця),
№14-Т (Відрадний — Контрактова пл.),
№16-Т (Контрактова пл. — ст. м. «Героїв Дніпра»),
№19-Т (Контрактова пл. — пл. Т. Шевченка).
У комунальному підприємстві наголосили, що повноцінне відновлення роботи електротранспорту відбуватиметься поетапно лише після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Водночас у мерії нагадують, що на лівому березі столиці продовжують діяти раніше запроваджені схеми дублювання транспортних маршрутів. Актуальні графіки та детальні схеми руху доступні на офіційному веб-порталі «Київпастрансу».
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на тлі складної ситуації з електроенергією у Києві запроваджені тимчасові зміни у русі транспорту.