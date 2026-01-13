У Києві на правому березі призупинено рух тролейбусів та трамваїв: чим їхати

Трамвай / © Pixabay

Реклама

У Києві на правому березі столиці тимчасово припинено курсування наземного електричного транспорту. Обмеження запроваджено через критичний стан енергосистеми, що став наслідком ворожих обстрілів інфраструктури.

Про це повідомили у КП «Київпастранс», передає КМДА.

Згідно з офіційним повідомленням, задля забезпечення стабільного транспортного сполучення на ключових напрямках, де працювали трамваї та тролейбуси, оперативно розгорнуто роботу дублюючих автобусних маршрутів.

Реклама

Замість тролейбусів на рейси вийшли автобуси з індексом «ТР» за наступними маршрутами:

Зв’язок із центром та вокзалами

№3-ТР (Залізничний масив — Палац спорту),

№14-ТР (Ботсад — Центральний вокзал),

№33-ТР (Мінський масив — Південний вокзал).

Реклама

Сполучення зі станціями метро

№4-ТР, №8-ТР, №17-ТР (до ст. м. «Площа Українських Героїв»),

№23-ТР, №28-ТР (до ст. м. «Лук’янівська»),

№26-ТР (до ст. м. «Нивки»),

№27-ТР (до ст. м. «Почайна»),

№41-ТР (до ст. м. «Святошин»),

№42-ТР (до ст. м. «Либідська»),

№45-ТР (між ст. м. «Виставковий центр» та «Васильківська»).

Магістральні та міжрайонні

№6-ТР,

№11-ТР,

№24-ТР,

№32-ТР,

№35-ТР,

№36-ТР,

№38-ТР,

№40-ТР,

№43-ТР,

№44-ТР.

Організація руху за трамвайними напрямками: Заміна електротранспорту автобусами (індекс «Т») здійснена на таких ділянках:

Швидкісний трамвай та Борщагівка

№1-Т (Михайлівська Борщагівка — Старовокзальна) та №3-Т (вул. Жуля Верна — Старовокзальна).

Поділ та Пуща-Водиця

№12-Т (пл. Т. Шевченка — Пуща-Водиця),

№14-Т (Відрадний — Контрактова пл.),

№16-Т (Контрактова пл. — ст. м. «Героїв Дніпра»),

№19-Т (Контрактова пл. — пл. Т. Шевченка).

У комунальному підприємстві наголосили, що повноцінне відновлення роботи електротранспорту відбуватиметься поетапно лише після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас у мерії нагадують, що на лівому березі столиці продовжують діяти раніше запроваджені схеми дублювання транспортних маршрутів. Актуальні графіки та детальні схеми руху доступні на офіційному веб-порталі «Київпастрансу».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на тлі складної ситуації з електроенергією у Києві запроваджені тимчасові зміни у русі транспорту.