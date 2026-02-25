У Києві відновлюють рух тролейбусів і трамваїв: перелік маршрутів

Трамвай / © Київпастранс

Київ повертається до звичного ритму завдяки стабілізації в енергосистемі. Від 26 лютого на Правому березі столиці поступово відновлюють роботу десятки тролейбусних та трамвайних маршрутів.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Через стабілізацію ситуації в енергосистемі та збільшення лімітів на електропостачання «Київпастранс» розпочинає поетапне відновлення роботи електротранспорту.

Наразі технічні можливості дозволяють запустити рух на правобережній частині столиці.

Перелік тролейбусів та трамваїв, які відновлять рух у Києві 26 лютого

Від 26 лютого знову курсуватимуть тролейбуси за маршрутами № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

Також відновлюється рух трамваїв за маршрутами № 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Крім того, знову працюватимуть автобуси, які тимчасово не виїжджали на лінію: № 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

Коли запустять електротранспорт на Лівому березі?

Запуск електротранспорту на Лівому березі та маршрутів, що сполучають обидві частини Києва, стане можливим після подальшої стабілізації енергосистеми та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури.

Щоб забезпечити перевезення пасажирів на лівобережжі, тимчасово збільшать кількість автобусів на окремих напрямках — туди спрямують частину вільного рухомого складу.

Транспортники разом з енергетиками працюють над тим, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу громадського транспорту столиці.

Інформацію про подальші зміни обіцяють повідомляти додатково.

Нагадаємо, що в середині січня через нестачу електроенергії на Правому березі Києва трамваї та тролейбуси тимчасово замінили автобусами. Водночас на Лівому березі вже діяли запроваджені раніше дублювальні маршрути. У КМДА повідомляли, що електротранспорт поступово повертатиметься до звичайної роботи після стабілізації енергосистеми.

23 лютого в КМДА інформували, що рух тролейбусів і трамваїв у Києві відновлять лише після повної стабілізації енергосистеми та підтвердження від енергетиків щодо стабільного постачання. На той момент електротранспорт замінювали автобусами (задіяно 96% парку), проте повна заміна неможлива через різний масштаб систем та дефіцит водіїв, зокрема через відсутність 100% бронювання персоналу. Метро працює у звичному режимі. На випадок тривалих відключень розроблено план запуску дублювальних автобусних маршрутів на ключових напрямках.