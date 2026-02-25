Подожгли три Tesla за 20 долларов: в Киеве разоблачили молодых агентов РФ

Агенты РФ жгли авто в Киеве

В Киеве правоохранители разоблачили и задержали двух молодых людей — 16-летнюю девушку и 19-летнего парня, работавших на российские спецслужбы . Так, они подожгли три автомобиля Tesla в Святошинском районе столицы по заказу врага.

Об этом сообщает полиция Киева.

Поджоги Tesla в Киеве: детали

По данным следствия, с подозреваемыми через мессенджер связался мужчина, назвавшийся представителем спецслужб страны-агрессора и пообещавший денежное вознаграждение за поджог элитных авто.

Молодые люди согласились на предложение и получили подробные инструкции: как выбирать транспортные средства, каким способом совершать поджог и как фиксировать преступление на видео. После этого они нашли три автомобиля Tesla и ночью подожгли их.

Правоохранители оперативно задержали фигурантов. Традиционно, россияне немного не доплатили за выполненное задание.

«Установлено, что из обещанных 2000$ за поджог авто российские спецслужбы перечислили исполнителям только 20$», — говорится в сообщении.

Ранее СБУ разоблачили 61-летнюю преподавательницу одного из харьковских университетов, которая помогала РФ готовить удары по Харькову. Женщина собирала и фотографировала расположение украинских военных, систематизировала эти данные и передавала куратору из ГРУ РФ через мессенджеры. Ей сообщили о подозрении в государственной измене, она под стражей без права залога — грозит пожизненное заключение с конфискацией