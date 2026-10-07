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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Россияне атаковали Киев: в столице вспыхнули пожары, есть погибшие (обновлено)

В Киеве после атаки возникли пожары в двух районах.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на Киев 7 октября.

Атака на Киев 7 октября.

Этой ночью Киев оказался под атакой россиян. В ряде районов столицы фиксируют последствия ударов. В частности, на Подоле.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По словам мэра, в Подольском районе было повреждено офисно-складское здание.

«В результате атаки врага произошло возгорание и частичное разрушение перекрытия офисно-складского здания», — говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что в Подольском районе возник пожар в двух нежилых зданиях.

В Дарницком районе на территории гаражного кооператива был ликвидирован пожар на площади 200 кв. м. Во время тушения обнаружены тела двух погибших.

Атака на Киев 7 октября.

Атака на Киев 7 октября.

Атака на Киев 7 октября.

Атака на Киев 7 октября.

Как сообщалось, ночью сирены в столице раздавались в течение 03:09-07:05. Воздушные силы предупреждали о баллистических ракетах на Киев. Раздались взрывы. По данным власти, произошли попадания в четырех районах.

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