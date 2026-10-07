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У Києві зафіксували влучання у чотирьох районах після атаки Росії: перші подробиці
У Києві після російської атаки зафіксували влучання та падіння уламків у чотирьох районах міста. Екстрені служби прямують на місця.
У Києві внаслідок російської атаки зафіксували влучання та падіння уламків одразу в кількох районах столиці.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, в Оболонському районі сталося влучання на території нежитлової забудови.
У Подільському районі зафіксували влучання у складські приміщення.
У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території та загорілися.
У Шевченківському районі також зафіксували влучання на території нежитлової забудови.
Екстрені служби прямують на місця подій. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.
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