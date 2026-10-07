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- Київ
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Росіяни атакували Київ: у столиці спалахнули пожежі, є загиблі (оновлено)
У Києві після атаки виникли пожежі у двох районах.
Цієї ночі Київ опинився під атакою росіян. У кількох районах столиці фіксують наслідки ударів. Зокрема, на Подолі.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
За словами мера, у Подільському районі було пошкоджено офісно-складську будівлю.
«Внаслідок атаки ворога, сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі», — йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що у Подільському районі виникла пожежа у двох нежитлових будівлях.
Водночас у Дарницькому районі на території гаражного кооперативу було ліквідовано пожежу на площі 200 кв. м. Під час гасіння виявлено тіла двох загиблих.
Як повідомлялося, вночі сирени у столиці лунали протягом 03:09-07:05. Повітряні сили попереджали про балістичні ракети на Київ. Пролунали вибухи. За данмии влади, стались влучання у чотирьох районах.