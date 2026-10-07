ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1784
Час на прочитання
1 хв

Росіяни атакували Київ: у столиці спалахнули пожежі, є загиблі (оновлено)

У Києві після атаки виникли пожежі у двох районах.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака на Київ 7 жовтня.

Атака на Київ 7 жовтня. / © ДСНС

Цієї ночі Київ опинився під атакою росіян. У кількох районах столиці фіксують наслідки ударів. Зокрема, на Подолі.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За словами мера, у Подільському районі було пошкоджено офісно-складську будівлю.

«Внаслідок атаки ворога, сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі», — йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що у Подільському районі виникла пожежа у двох нежитлових будівлях.

Водночас у Дарницькому районі на території гаражного кооперативу було ліквідовано пожежу на площі 200 кв. м. Під час гасіння виявлено тіла двох загиблих.

Атака на Київ 7 жовтня. / © ДСНС

Атака на Київ 7 жовтня. / © ДСНС

Атака на Київ 7 жовтня. / © ДСНС

Атака на Київ 7 жовтня. / © ДСНС

Як повідомлялося, вночі сирени у столиці лунали протягом 03:09-07:05. Повітряні сили попереджали про балістичні ракети на Київ. Пролунали вибухи. За данмии влади, стались влучання у чотирьох районах.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie