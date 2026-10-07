Росіяни атакували Київ: у столиці спалахнули пожежі, є загиблі (оновлено)

Атака на Київ 7 жовтня. / © ДСНС

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Цієї ночі Київ опинився під атакою росіян. У кількох районах столиці фіксують наслідки ударів. Зокрема, на Подолі.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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За словами мера, у Подільському районі було пошкоджено офісно-складську будівлю.

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«Внаслідок атаки ворога, сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі», — йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що у Подільському районі виникла пожежа у двох нежитлових будівлях.

Водночас у Дарницькому районі на території гаражного кооперативу було ліквідовано пожежу на площі 200 кв. м. Під час гасіння виявлено тіла двох загиблих.

Атака на Київ 7 жовтня. / © ДСНС

Атака на Київ 7 жовтня. / © ДСНС

Як повідомлялося, вночі сирени у столиці лунали протягом 03:09-07:05. Повітряні сили попереджали про балістичні ракети на Київ. Пролунали вибухи. За данмии влади, стались влучання у чотирьох районах.

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