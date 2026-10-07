Київ накрила нова хвиля “бабиного літа”, але вже скоро – похолодання: скільки залишилось теплих днів

Осінь у Києві / фото ілюстративне / © ТСН.ua/Юлія Желонкіна

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У Києві та області 7 жовтня очікується ясна, суха та тепла погода.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у Києві комфортну погоду із температурою повітря вдень до +20 градусів вище нуля. Водночас Діденко зауважує, що сприятлива погода в Україні втримається до 9 жовтня.

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«9 жовтня холодний атмосферний фронт зумовить у західних, північних та частково центральних областях дощі та зниження температури повітря», — попереджає синоптикиня.

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За прогнозом Українського гідрометцентру, 7 жовтня на Київщині буде мінлива хмарність та без опадів. Вітер дутиме змінних напрямків та зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області вдень коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла. У столиці синоптики прогнозують до +20…+22 градусів тепла вдень

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві на зміну похмурій ночі прийде ясний ранок та день, хмари на небі з’являться лише ввечері. Без опадів. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +18 до +20 градусів тепла.

Погода у Києві 7 жовтня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати в Україні 7 жовтня.

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