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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1976
Час на прочитання
1 хв

У Києві після атаки РФ загинули двоє людей: трагедія в Дарницькому районі

У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Наслідки удару зафіксували на території гаражного кооперативу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки загинули двоє людей.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

За даними КМВА, наслідки ворожої атаки зафіксували на території гаражного кооперативу.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки в Дарницькому районі загинуло двоє людей. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", — йдеться у повідомленні.

Інформацію про інші наслідки атаки уточнюють.

Нагадаємо, що Росія вдарила по промисловому підприємству у Дніпрі: що відомо про наслідки

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