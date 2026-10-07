- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 608
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве после атаки РФ погибли два человека: трагедия в Дарницком районе
В Дарницком районе Киева в результате российской атаки погибли два человека. Последствия удара были зафиксированы на территории гаражного кооператива.
В Дарницком районе Киева в результате российской атаки погибли два человека.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация .
По данным КМВА, последствия вражеской атаки были зафиксированы на территории гаражного кооператива.
"К сожалению, в результате вражеской атаки в Дарницком районе погибли два человека. Выражаем соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
Информацию о других последствиях атаки уточняют.
Напомним, что Россия ударила по промышленному предприятию в Днепре: что известно о последствиях