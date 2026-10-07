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Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве после атаки РФ погибли два человека: трагедия в Дарницком районе

В Дарницком районе Киева в результате российской атаки погибли два человека. Последствия удара были зафиксированы на территории гаражного кооператива.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В Дарницком районе Киева в результате российской атаки погибли два человека.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация .

По данным КМВА, последствия вражеской атаки были зафиксированы на территории гаражного кооператива.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Дарницком районе погибли два человека. Выражаем соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Информацию о других последствиях атаки уточняют.

Напомним, что Россия ударила по промышленному предприятию в Днепре: что известно о последствиях

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