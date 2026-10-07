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- Киев
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В Киеве зафиксировали попадание в четырех районах после атаки России: первые подробности
В Киеве после российской атаки зафиксировали попадание и падение обломков в четырех районах города. Экстренные службы направляются на места.
В Киеве в результате российской атаки зафиксировали попадание и падение обломков сразу в нескольких районах столицы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
По его словам, в Оболонском районе произошло попадание на территорию нежилой застройки.
В Подольском районе зафиксировали попадание в складские помещения.
В Дарницком районе обломки упали на открытой территории и загорелись.
В Шевченковском районе также зафиксировали попадания на территории нежилой застройки.
Экстренные службы направляются на места событий. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
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