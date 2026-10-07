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Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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В Киеве зафиксировали попадание в четырех районах после атаки России: первые подробности

В Киеве после российской атаки зафиксировали попадание и падение обломков в четырех районах города. Экстренные службы направляются на места.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В Киеве в результате российской атаки зафиксировали попадание и падение обломков сразу в нескольких районах столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

По его словам, в Оболонском районе произошло попадание на территорию нежилой застройки.

В Подольском районе зафиксировали попадание в складские помещения.

В Дарницком районе обломки упали на открытой территории и загорелись.

В Шевченковском районе также зафиксировали попадания на территории нежилой застройки.

Экстренные службы направляются на места событий. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

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