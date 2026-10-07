«Как сидели, так и сгорели»: жуткие подробности смертельного ракетного удара по Киеву

Подробности о погибших от удара по Киеву 7 октября

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В Дарницком районе Киева сегодня ночью смертельный ракетный удар пришелся на территорию гаражного кооператива. В результате обстрела погибли двое охранников — мужчины в возрасте 66 и 73 года.

Об этом сообщает «Київ24».

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Мужчины даже не успели испугаться: удар РФ забрал жизни двух охранников

Очевидцы рассказывают, что в момент попадания оба работника находились в своей служебной комнате. Там спасатели впоследствии и нашли их тела.

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Один из пострадавших от удара, Владимир, с грустью вспоминает о погибших:

«Я на шиномонтаже был. Бахнуло так, что меня оглушило и завалило. Я вылез из-под завалов, а охранники даже не успели испугаться. Я им чай занес, и они сидели, и бабах… Даже чаю не успели выпить. Как сидели, так и сгорели, даже не кричали».

Сейчас на месте трагедии продолжают работать экстренные службы. На территории до сих пор есть задымление, поэтому чрезвычайники тщательно проливают участок водой.

Вокруг лежат обломки, разбитые стекла, разбитые гаражные боксы и припаркованные авто. Сильная взрывная волна деформировала металлические ворота многих гаражей, поэтому их владельцы теперь не могут добраться внутрь или закрыть помещение.

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Значительная часть площади гаражей выгорела. На месте собираются владельцы гаражей и полиция.

© Прокуратура Киева

© Прокуратура Киева

© Прокуратура Киева

Последствия атаки на Киев 7 октября

Напомним, в Дарницком районе Киева в результате российской атаки погибли два человека. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Последствия вражеского удара зафиксировали на территории гаражного кооператива. Пока информацию о других последствиях атаки уточняют.

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