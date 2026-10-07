Киев охватила новая волна "бабьего лета", но уже скоро наступит похолодание: сколько осталось тёплых дней

Осень в Киеве / иллюстративное фото / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

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В Киеве и области 7 октября ожидается ясная, сухая и теплая погода.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Киеве комфортную погоду с дневной температурой воздуха до +20 градусов выше нуля. В то же время Диденко отмечает, что благоприятная погода в Украине сохранится до 9 октября.

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«9 октября холодный атмосферный фронт принесет в западные, северные и частично центральные области дожди и понижение температуры воздуха», — предупреждает синоптик.

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Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 7 октября в Киевской области ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха в области днём будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла. В столице синоптики прогнозируют до +20…+22 градусов тепла днём

На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве на смену пасмурной ночи придет ясное утро и день, облака на небе появятся только вечером. Осадков не ожидается. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +18 до +20 градусов тепла.

Погода в Киеве 7 октября

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ожидать в Украине 7 октября.

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