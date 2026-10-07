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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Киевщина вздрогнула от атаки РФ: куда попали дроны и баллистика

Ночной обстрел Киевщины нанес разрушения производственно-складским помещениям в одном из районов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Комбинированная ракетно-дроновая атака

Комбинированная ракетно-дроновая атака

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Российская армия в ночь на 7 октября осуществила комбинированную атаку дронами и баллистическими ракетами на Киевскую область. В Обуховском районе зафиксированы повреждения складов и пожары.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Россияне ударили по Киевщине ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. В Обуховском районе в результате обстрела повреждены три производственно-складских помещения. Там вспыхнули пожары, которые удалось локализовать.

Кроме того, повреждены грузовик и прицеп.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Последствия атаки противника продолжают ликвидировать все соответствующие оперативные службы.

Напомним, этой же ночью враг атаковал ракетами Киев. Зафиксировано попадания и повреждения в четырех районах: Оболонском, Шевченковском, Подольском (возгорание и частичное разрушение перекрытия офисно-складского здания), а в Дарницком из-за падения обломков на территории гаражного кооператива погибли два человека. Экстренные службы работают на местах.

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