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- Киев
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Киевщина вздрогнула от атаки РФ: куда попали дроны и баллистика
Ночной обстрел Киевщины нанес разрушения производственно-складским помещениям в одном из районов.
Российская армия в ночь на 7 октября осуществила комбинированную атаку дронами и баллистическими ракетами на Киевскую область. В Обуховском районе зафиксированы повреждения складов и пожары.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
Россияне ударили по Киевщине ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. В Обуховском районе в результате обстрела повреждены три производственно-складских помещения. Там вспыхнули пожары, которые удалось локализовать.
Кроме того, повреждены грузовик и прицеп.
По предварительной информации, люди не пострадали.
Последствия атаки противника продолжают ликвидировать все соответствующие оперативные службы.
Напомним, этой же ночью враг атаковал ракетами Киев. Зафиксировано попадания и повреждения в четырех районах: Оболонском, Шевченковском, Подольском (возгорание и частичное разрушение перекрытия офисно-складского здания), а в Дарницком из-за падения обломков на территории гаражного кооператива погибли два человека. Экстренные службы работают на местах.