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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Когда в Киеве включат отопление: Кличко назвал дату

В Киеве начнут подключать к отоплению жилые дома, а полный запуск самой большой в Европе системы теплоснабжения будет продолжаться до недели.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Отопление

Отопление

В Киеве начинается масштабное подключение жилищного фонда к централизованному отоплению.

Об этом во время видеобрифинга сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Telegram.

По словам главы города, тепло в дома киевлян начнут подавать с понедельника, 2 ноября. Решение было принято за несколько дней до ожидаемого резкого понижения температуры.

«Мы — первыми в Украине — начали отопительный сезон 16 октября. Сначала — для учреждений социальной сферы. По заявкам руководителей уже подключено к теплу почти 50% соцзаведений. В частности, 157 медучреждений, 402 детсада и 85 школ. А с понедельника, 2 ноября, начнем подавать тепло и в жилые дома», — подчеркнул Виталий Кличко.

Сколько займет полный запуск тепла?

Мэр подчеркнул, что киевская система теплоснабжения является одной из самых больших в Европе — общая протяженность ее сетей составляет около 3 000 километров.

Из-за масштабности инфраструктуры для полного запуска технологического процесса и выхода системы на рабочие параметры потребуется до одной недели. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме для обеспечения плавного начала отопительного сезона.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил о том, что западные регионы Украины рискуют столкнуться с серьезными проблемами с отоплением во время зимних атак со стороны России из-за более слабой подготовки местных властей. Прифронтовые Сумы и Николаев могут оказаться устойчивее некоторых западных городов.

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