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- Киев
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Обломки ракеты пылали во дворе ЖК, есть погибший: последствия вечернего удара по Киеву
Кличко рассказал о последствиях баллистической атаки на Киев. Известно, по меньшей мере, об одном погибшем.
После российского ракетного удара баллистикой по Киеву сегодня вечером, 29 октября, обломки ракеты горели во дворе одного из жилых комплексов.
О последствиях атаки рассказали мэр Киева Виталий Кличко и пресс-служба КГВА.
«В Днепровском районе горят обломки ракеты во дворе одного из жилых комплексов. По другому адресу взрывной волной выбило окна в жилом доме», — сообщил городской голова.
Впоследствии он добавил, что еще по одному адресу в Днепровском районе повреждены окна в жилом доме и машины во дворе дома.
В том же Днепровском районе, где обломки ракеты упали возле жилищного комплекса, частично разрушено здание магазина. Возникло возгорание, однако пожар был локализован, пишет мэр.
В КГВА в свою очередь впоследствии добавили, что стало известно об одном погибшем в результате вражеской атаки.
Тем временем в Сети публикуют первые фото и видео последствий атаки.
В местных пабликах отмечают, что ЖК «Комфорт Таун» пострадал после обстрела баллистикой.
Ранее эксперт заявил, что левый берег Киева оказался фактически отрезан от правого после ударов РФ.