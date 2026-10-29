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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Обломки ракеты пылали во дворе ЖК, есть погибший: последствия вечернего удара по Киеву

Кличко рассказал о последствиях баллистической атаки на Киев. Известно, по меньшей мере, об одном погибшем.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по Киеву 29 октября. Фото t.me/k_dvizh

Удар по Киеву 29 октября. Фото t.me/k_dvizh

После российского ракетного удара баллистикой по Киеву сегодня вечером, 29 октября, обломки ракеты горели во дворе одного из жилых комплексов.

О последствиях атаки рассказали мэр Киева Виталий Кличко и пресс-служба КГВА.

«В Днепровском районе горят обломки ракеты во дворе одного из жилых комплексов. По другому адресу взрывной волной выбило окна в жилом доме», — сообщил городской голова.

Впоследствии он добавил, что еще по одному адресу в Днепровском районе повреждены окна в жилом доме и машины во дворе дома.

В том же Днепровском районе, где обломки ракеты упали возле жилищного комплекса, частично разрушено здание магазина. Возникло возгорание, однако пожар был локализован, пишет мэр.

Скриншот уничтоженного магазина с паблика t.me/kievinfo_kyiv

Скриншот уничтоженного магазина с паблика t.me/kievinfo_kyiv

В КГВА в свою очередь впоследствии добавили, что стало известно об одном погибшем в результате вражеской атаки.

Тем временем в Сети публикуют первые фото и видео последствий атаки.

В местных пабликах отмечают, что ЖК «Комфорт Таун» пострадал после обстрела баллистикой.

Ранее эксперт заявил, что левый берег Киева оказался фактически отрезан от правого после ударов РФ.

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