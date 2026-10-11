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Дата публикации
Категория
Киев
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Какой район Киева может быть самым уязвимым зимой из-за проблем с отоплением

Печерск под угрозой проблем с отоплением.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Какой район Киева может быть самым уязвимым зимой из-за проблем с отоплением

Отопление зимой / © ТСН

Печерский район Киева может столкнуться с особыми трудностями с обеспечением теплом зимой 2026-2027 годов. Среди главных рисков для столицы на фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру — перебои с отоплением и работой канализации.

Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в подкасте РБК-Украина «ЭТО БАЗА»

По словам эксперта, во время предыдущего отопительного сезона дольше всего без тепла оставались районы вблизи ТЭЦ-4, а также Печерск. Одной из проблем этой части города он назвал застройку, не всегда отвечающую возможностям инженерной инфраструктуры.

«Печерский холм является одним из самых проблемных мест в столице с точки зрения отопления из-за того, что там настроили случайным образом много ничем не обеспеченных площадей», — пояснил Харченко.

Что происходит с подготовкой Троещины к зиме

В то же время Троещину эксперт считает районом, где ситуация с подготовкой резервного теплоснабжения должна быть проще. По его словам, к декабрю там планируется подготовить резервное обеспечение теплом. В момент комментария соответствующие работы продолжались.

Харченко также обратил внимание на необходимость подготовки жилых домов к возможным перебоям с коммунальными услугами. В частности, важно позаботиться о резервном питании циркуляционных насосов, обеспечивающих движение теплоносителя в системе отопления.

Эксперт также рекомендует проверить состояние внутридомовых отопительных систем, очистить фильтры и убедиться, что подъездные двери плотно закрываются. Не менее важно устранить повреждение окон и проверить, не остались ли в доме пустые квартиры с открытыми окнами.

Почему отопительный сезон в Киеве может быть сложным

Российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, в частности, столицы. Под ударами объекты, от которых зависит электро- и теплоснабжение Киева. По словам Харченко, ситуация осложняется повреждениями киевских теплоэлектроцентралей, ранее обеспечивавших город теплом и электроэнергией.

30 сентября российская атака повредила украинскую энергетическую инфраструктуру, в том числе Трипольскую ТЭС и киевскую ТЭЦ-5.

На фоне этих рисков важным остается не только восстановление энергетических объектов, но и подготовка жилых домов к возможным перебоям. Состояние внутренних систем отопления, резервное питание насосов и надлежащая теплоизоляция могут иметь значение для прохождения зимнего периода.

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