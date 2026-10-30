Погода в Киеве 30 октября преподнесла сюрприз: к чему следует готовиться жителям столицы

Еж / иллюстративное фото / © Pixabay

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В пятницу, 30 октября, в Киевской области и в столице ожидается облачная погода с прояснениями, без значительных осадков.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 30 октября в Киевской области будет облачно с прояснениями и без значительных осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха в области днём будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, в Киеве днём столбики термометров будут показывать около +10.

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На метеопортале Sinoptik сообщают, что в течение всего дня в Киеве будет облачная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +10 градусов тепла.

Погода в Киеве 30 октября

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 30 октября.

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