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- Киев
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Погода в Киеве 30 октября преподнесла сюрприз: к чему следует готовиться жителям столицы
В течение всего дня 30 октября в столице и области будет сохраняться умеренная теплота без осадков, однако с изменением направления ветра.
В пятницу, 30 октября, в Киевской области и в столице ожидается облачная погода с прояснениями, без значительных осадков.
В Украинском гидрометцентре сообщают, что 30 октября в Киевской области будет облачно с прояснениями и без значительных осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха в области днём будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, в Киеве днём столбики термометров будут показывать около +10.
На метеопортале Sinoptik сообщают, что в течение всего дня в Киеве будет облачная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +10 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 30 октября.
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