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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Южный мост открывают, но есть важные ограничения: кому разрешат проезд

Проезд по Южному мосту откроют постепенно — сначала только в одном направлении и только одной полосой.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Южный мост.

Южный мост. / © УНИАН

Сегодня, 30 октября, на Южном мосту в Киеве частично возобновят движение автомобилей из Левого на Правый берег. В то же время, движение в противоположном направлении пока остается закрыть. Водителей призывают учитывать временные ограничения и планировать маршруты заранее.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отмечают, что решение было принято по результатам технического обследования моста и экспертизы Национального института развития инфраструктуры.

«Сначала проезд будет разрешен одной полосой для транспортных средств весом до 10 тонн, в том числе легковых автомобилей», — отметили в администрации.

В то же время движение транспорта в направлении Правого на Левый берег движение пока остается закрытым. На этом участке продолжаются технические работы. О возобновлении проезда обещают сообщить дополнительно.

«Параллельно специалисты коммунальных предприятий вместе с учеными разрабатывают технические решения по ремонту поврежденных конструкций Южного моста. Речь идет, в частности, и об элементах, обеспечивающих работу метрополитена», — добавили в КГГА.

Напомним, ночью против 27 ноября армия РФ ударила несколькими ракетами по Южный мост. Это уже четвертое попадание о переправе. Предыдущие атаки были 1, 2 и 22 октября. В частности, впервые россияне ударили по дорожному полотну и ограждению моста в момент, когда им проезжал поезд метро.

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