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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Правый берег Киева накрыл блэкаут: свет выключили вне графиков

На поврежденном обстрелами оборудовании произошла авария, уточнили в ДТЭК.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Отключение света в Киеве

Отключение света в Киеве / © ТСН

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На правом берегу Киева произошла авария на поврежденном обстрелами оборудовании, так что графики отключения света временно не действуют.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

«Энергетики работают на местах и делают все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию», — говорится в сообщении.

Жителям правого берега рекомендуют не воспользоваться лифтами.

На левом берегу столицы действуют графики, отметили в компании.

Кроме того, как отметили в ДТЭК, в Киевской области из-за аварии на поврежденном обстрелами оборудовании графики временно не действуют в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах.

«Энергетики работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию», — говорится в сообщении.

«В случае изменений будем информировать вас в нашем телеграмм-канале», — уточнили в ДТЭК.

Ранее мы писали о том, что украинцам могут платить за экономию света в час пик. Новый механизм будет работать через агрегаторов и не требует изменения поставщика электроэнергии. Речь идет только о проекте, который еще должен пройти открытое обсуждение.

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