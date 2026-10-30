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Коли у Києві увімкнуть опалення: Кличко назвав дату
У Києві розпочнуть підключати до опалення житлові будинки, а повний запуск найбільшої в Європі системи теплопостачання триватиме до тижня.
У Києві розпочинається масштабне підключення житлового фонду до централізованого опалення.
Про це під час відеобрифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.
За словами очільника міста, тепло в домівки киян почнуть подавати з понеділка, 2 листопада. Рішення ухвалили за кілька днів до очікуваного різкого зниження температури.
«Ми — першими в Україні — розпочали опалювальний сезон 16 жовтня. Спочатку — для закладів соціальної сфери. За заявками керівників вже підключені до тепла майже 50% соцзакладів. Зокрема, 157 медзакладів, 402 дитсадки та 85 шкіл. А з понеділка, 2 листопада, розпочнемо подавати тепло і в житлові будинки», — наголосив Віталій Кличко.
Скільки часу займе повний запуск тепла?
Мер підкреслив, що київська система теплопостачання є однією з найбільших у Європі — загальна протяжність її мереж становить близько 3 000 кілометрів.
Через масштабність інфраструктури для повного запуску технологічного процесу та виходу системи на робочі параметри знадобиться до одного тижня. Наразі всі комунальні служби працюють у посиленому режимі для забезпечення плавного початку опалювального сезону.
Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив про те, що західні регіони України ризикують зіткнутися з серйозними проблемами з опаленням під час зимових атак з боку Росії через слабшу підготовку місцевої влади. Прифронтові Суми та Миколаїв можуть виявитися стійкішими за деякі західні міста.