Погода у Києві 30 жовтня підготувала сюрприз: до чого готуватися жителям столиці

Їжак / фото ілюстративне / © Pixabay

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У п’ятницю, 30 жовтня, на Київщині та в столиці очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що на Київщині 30 жовтня буде хмарно із проясненнями та без істотних опадів. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря по області вдень коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, у Києві вдень стовпчики термометрів показуватимуть близько +10.

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На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від +7 до +10 градусів тепла.

Погода у Києві 30 жовтня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 30 жовтня.

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