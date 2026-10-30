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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Погода у Києві 30 жовтня підготувала сюрприз: до чого готуватися жителям столиці

Протягом усього дня 30 жовтня у столиці та області зберігатиметься помірне тепло без опадів, проте зі зміною напрямку вітру.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Їжак / фото ілюстративне

Їжак / фото ілюстративне / © Pixabay

У п’ятницю, 30 жовтня, на Київщині та в столиці очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що на Київщині 30 жовтня буде хмарно із проясненнями та без істотних опадів. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вдень коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, у Києві вдень стовпчики термометрів показуватимуть близько +10.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від +7 до +10 градусів тепла.

Погода у Києві 30 жовтня / © скриншот

Погода у Києві 30 жовтня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 30 жовтня.

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