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- Київ
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Погода у Києві 30 жовтня підготувала сюрприз: до чого готуватися жителям столиці
Протягом усього дня 30 жовтня у столиці та області зберігатиметься помірне тепло без опадів, проте зі зміною напрямку вітру.
У п’ятницю, 30 жовтня, на Київщині та в столиці очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів.
В Українському гідрометцентрі повідомляють, що на Київщині 30 жовтня буде хмарно із проясненнями та без істотних опадів. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вдень коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, у Києві вдень стовпчики термометрів показуватимуть близько +10.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від +7 до +10 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 30 жовтня.
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