Який район Києва може бути найбільш вразливим узимку через проблеми з опаленням

Опалення взимку / © ТСН

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Печерський район Києва може зіткнутися з особливими труднощами із забезпеченням теплом узимку 2026-2027 років. Серед головних ризиків для столиці на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру — перебої з опаленням і роботою каналізації.

Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в подкасті РБК-Україна «ЦЕ БАЗА»

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За словами експерта, під час попереднього опалювального сезону найдовше без тепла залишалися райони поблизу ТЕЦ-4, а також Печерськ. Однією з проблем цієї частини міста він назвав забудову, яка не завжди відповідає можливостям інженерної інфраструктури.

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«Печерський холм є одним із найпроблемніших місць у столиці з погляду опалення через те, що там набудували випадковим чином багато площ, які нічим не забезпечені», — пояснив Харченко.

Що відбувається з підготовкою Троєщини до зими

Водночас Троєщину експерт вважає районом, де ситуація з підготовкою резервного теплопостачання має бути простішою. За його словами, до грудня там планують підготувати резервне забезпечення теплом. На момент коментаря відповідні роботи тривали.

Харченко також звернув увагу на необхідність підготовки житлових будинків до можливих перебоїв із комунальними послугами. Зокрема, важливо подбати про резервне живлення циркуляційних насосів, які забезпечують рух теплоносія в системі опалення.

Експерт також радить перевірити стан внутрішньобудинкових опалювальних систем, очистити фільтри та переконатися, що під’їзні двері щільно зачиняються. Не менш важливо усунути пошкодження вікон і перевірити, чи не залишилися в будинку порожні квартири з відчиненими вікнами.

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Чому опалювальний сезон у Києві може бути складним

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України, зокрема столиці. Під ударами — об’єкти, від яких залежить електро- та теплопостачання Києва. За словами Харченка, ситуація ускладнюється пошкодженнями київських теплоелектроцентралей, які раніше забезпечували місто теплом та електроенергією.

30 вересня російська атака пошкодила українську енергетичну інфраструктуру, зокрема Трипільську ТЕС і київську ТЕЦ-5.

На тлі цих ризиків важливим залишається не лише відновлення енергетичних об’єктів, а й підготовка житлових будинків до можливих перебоїв. Стан внутрішніх систем опалення, резервне живлення насосів і належна теплоізоляція можуть мати значення для проходження зимового періоду.

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