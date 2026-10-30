Південний міст відкривають, але є важливі обмеження: кому дозволять проїзд

Південний міст. / © УНІАН

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Сьогодні, 30 жовтня, на Південному мосту в Києві частково відновлять рух автомобілів із Лівого на Правий берег. Водночас рух у протилежному напрямку поки залишається закрити. Водіїв закликають враховувати тимчасові обмеження та заздалегідь планувати маршрути.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

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У КМДА наголошують, що рішення ухвалили за результатами технічного обстеження мосту та експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.

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«Спочатку проїзд буде дозволено однією смугою для транспортних засобів вагою до 10 тонн, зокрема легкових авто», — наголосили в адміністрації.

Водночас рух транспорту у напрямку з Правого на Лівий берег рух поки залишається закритим. На цій ділянці тривають технічні роботи. Про відновлення проїзду обіцяють повідомити додатково.

«Паралельно фахівці комунальних підприємств разом із науковцями розробляють технічні рішення для ремонту пошкоджених конструкцій Південного мосту. Йдеться, зокрема, і про елементи, які забезпечують роботу метрополітену», — додали в КМДА.

Нагадаємо, вночі проти 27 листопада армія РФ вдарила кількома ракетами по Південному мосту. Це вже четверте влучання про переправі. Попередні атаки були 1, 2 і 22 жовтня. Зокрема, вперше росіяни вдарили по дорожньому полотну та огорожі мосту в момент, коли ним проїжджав потяг метро.

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