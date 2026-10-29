- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 20
- Час на прочитання
- 1 хв
Уламки ракети палали у дворі ЖК, побиті авто та вікна: наслідки вечірнього удару по Києву
Кличко розповів про наслідки балістичної атаки на Київ
Після російського ракетного удару балістикою по Києву сьогодні ввечері, 29 жовтня, уламки ракети горіли в дворі одного з житлових комплексів.
Про наслідки атаки розповів мер Києва Віталій Кличко.
«У Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку», — повідомив міський голова.
Згодом він додав, що ще за однією адресою в Дніпровському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та автівки в дворі будинку.
У тому ж Дніпровському районі, де уламки ракети впали біля житлового комплексу, частково зруйнована будівля магазину. Виникло загоряння, проте пожежу локалізували, пише мер.
Тим часом, у Мережі публікують перші фото та відео наслідків атаки.
У місцевих пабліках зазначають, що ЖК «Комфорт Таун» постраждав після обстрілу балістикою.
Раніше експерт заявив, що лівий берег Києва виявився фактично відрізаний від правого після ударів РФ.