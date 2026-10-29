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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Уламки ракети палали у дворі ЖК, побиті авто та вікна: наслідки вечірнього удару по Києву

Кличко розповів про наслідки балістичної атаки на Київ

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Удар по Києву 29 жовтня. Фото t.me/k_dvizh

Удар по Києву 29 жовтня. Фото t.me/k_dvizh

Після російського ракетного удару балістикою по Києву сьогодні ввечері, 29 жовтня, уламки ракети горіли в дворі одного з житлових комплексів.

Про наслідки атаки розповів мер Києва Віталій Кличко.

«У Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку», — повідомив міський голова.

Згодом він додав, що ще за однією адресою в Дніпровському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та автівки в дворі будинку.

У тому ж Дніпровському районі, де уламки ракети впали біля житлового комплексу, частково зруйнована будівля магазину. Виникло загоряння, проте пожежу локалізували, пише мер.

Тим часом, у Мережі публікують перші фото та відео наслідків атаки.

У місцевих пабліках зазначають, що ЖК «Комфорт Таун» постраждав після обстрілу балістикою.

Скриншот знищеного магазину з пабліка t.me/kievinfo_kyiv

Скриншот знищеного магазину з пабліка t.me/kievinfo_kyiv

Раніше експерт заявив, що лівий берег Києва виявився фактично відрізаний від правого після ударів РФ.

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