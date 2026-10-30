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- Київ
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Правий берег Києва накрив блекаут: світло відключили поза графіками
На пошкодженому обстрілами обладнанні сталася аварія, уточнили в ДТЕК.
На правому березі Києва сталася аварія на пошкодженому обстрілами обладнанні, тож графіки відключення світла тимчасово не діють.
Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.
«Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію», — йдеться у повідомленні.
Мешканцям правого берега радять не користуватися ліфтами.
На лівому березі столиці діють графіки, зазначили у компанії.
Крім того, як зазначили у ДТЕК, у Київській області через аварію на пошкодженому обстрілами обладнанні графіки тимчасово не діють в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах.
«Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію» — йдеться у повідомленні.
«У разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — уточнили у ДТЕК.
Раніше ми писали про те, що українцям можуть платити за економію світла у години пік. Новий механізм працюватиме через агрегаторів і не вимагатиме зміни постачальника електроенергії. Наразі йдеться лише про проєкт, який ще має пройти відкрите обговорення.