Правий берег Києва накрив блекаут: світло відключили поза графіками

Відключення світла у Києві / © ТСН

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На правому березі Києва сталася аварія на пошкодженому обстрілами обладнанні, тож графіки відключення світла тимчасово не діють.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

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«Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію», — йдеться у повідомленні.

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Мешканцям правого берега радять не користуватися ліфтами.

На лівому березі столиці діють графіки, зазначили у компанії.

Крім того, як зазначили у ДТЕК, у Київській області через аварію на пошкодженому обстрілами обладнанні графіки тимчасово не діють в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах.

«Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію» — йдеться у повідомленні.

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«У разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — уточнили у ДТЕК.

Раніше ми писали про те, що українцям можуть платити за економію світла у години пік. Новий механізм працюватиме через агрегаторів і не вимагатиме зміни постачальника електроенергії. Наразі йдеться лише про проєкт, який ще має пройти відкрите обговорення.

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