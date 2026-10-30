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- Київ
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У Києві відновили рух Південним мостом в обох напрямках: які обмеження діють
Проїхати пошкодженим російськими ударами шляхопроводом дозволено транспортним засобам вагою до 10 тонн, зокрема легковим авто.
У Києві відновили рух транспорту Південним мостом із правого на лівий берег. Проїзд дозволений з обмеженнями: лише однією смугою та для транспортних засобів вагою до 10 тонн.
Про це повідомила Патрульна поліція України.
«З правого на лівий берег Києва відновили рух транспорту Південним мостом. Проїзд здійснюється однією смугою для транспортних засобів вагою до 10 тонн, зокрема легкових авто», — йдеться в повідомленні.
Раніше про відновлення руху Південним мостом у зворотному напрямку — з лівого на правий берег — повідомили в Київській міській державній адміністрації. Відповідне рішення ухвалили за результатами технічного обстеження споруди та експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.
Таким чином, проїзд Південним мостом відновлено в обох напрямках, однак транспорт може рухатися лише однією смугою. Обмеження за вагою становить до 10 тонн.
Нагадаємо, вночі проти 27 жовтня армія РФ вдарила кількома ракетами по Південному мосту. Це вже четверте влучання про переправі. Попередні атаки були 1, 2 і 22 жовтня.