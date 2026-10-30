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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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494
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Потужний вибух стався у квартирі в Києві: у поліції розкрили перші подробиці

У київській багатоповерхівці стався вибух. Наслідки зачепили пасажирський автобус.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Поліція

Поліція / © npu.gov.ua

У Шевченківському районі Києва ввечері 30 жовтня в квартирі багатоповерхівки стався вибух.

Про це повідомили в поліції Києва.

За попередніми даними правоохоронців, вибух пролунав усередині житлового приміщення. Через це було пошкоджено скло пасажирського автобуса, який перебував на кінцевій зупинці поруч із будинком.

«Пожежі та потерпілих немає. На місці працюють наряди поліції, а також слідчо-оперативна група. Всі обставини зʼясовуються», — зазначили у поліції.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ безпілотниками. У столиці лунали вибухи. Виникли перебої зі світлом та водопостачанням.

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