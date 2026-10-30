Потужний вибух стався у квартирі в Києві: у поліції розкрили перші подробиці

Поліція / © npu.gov.ua

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У Шевченківському районі Києва ввечері 30 жовтня в квартирі багатоповерхівки стався вибух.

Про це повідомили в поліції Києва.

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За попередніми даними правоохоронців, вибух пролунав усередині житлового приміщення. Через це було пошкоджено скло пасажирського автобуса, який перебував на кінцевій зупинці поруч із будинком.

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«Пожежі та потерпілих немає. На місці працюють наряди поліції, а також слідчо-оперативна група. Всі обставини зʼясовуються», — зазначили у поліції.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ безпілотниками. У столиці лунали вибухи. Виникли перебої зі світлом та водопостачанням.

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