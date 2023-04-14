На північних околицях Києва лунатимуть звуки вибухів: що сталося

На північних околицях Києва лунатимуть звуки вибухів.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"У п'ятницю, 14 квітня, у Вишгородському районі сапери ДСНС проведуть ліквідацію вибухонебехпечних предметів. Тому в деяких районах міста може бути гучно. Зберігайте спокій! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні КМВА.

Нагадаємо, у Києві виявлено частину реактивного снаряду на території Межигірського лісництва. Міська влада нагадує про заборону відвідування лісів.

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