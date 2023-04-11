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На Київщині виявили та знешкодили реактивну гранату і протитанкові міни (фото, відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Київщині виявили та знешкодили реактивну гранату і протитанкові міни (фото, відео)

Фото: Андрій Нєбитов

Реактивну протитанкову гранату виявив місцевий мешканець.

У Вишгородському районі Київської області виявили реактивну протитанкову гранату і чотири протитанкові міни ТМ-62М.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.  

"Місцевий житель Вишгородського району пішов лісовою дорогою у сусіднє село, де натрапив на реактивну протитанкову гранату. Чоловік негайно викликав правоохоронців", - йдеться у повідомленні. 

Фахівці оглянули прилеглу територію, де минулого року проходили бойові дії, та виявили ще 4 протитанкові міни ТМ-62М. Вибухотехніки провели контрольоване знешкодження боєприпасів.

Нагадаємо, у Києві озброєний чоловік обстріляв крамницю з покупцями (фото, відео).

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