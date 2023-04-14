Під Києвом прикордонники затримали священника із трудовою книжкою РФ

У закордонному паспорті батюшки є відмітки про перетин кордону РФ — останні, датовані 2021 роком.

Прикордонники на в’їзді до Києва зупинили для перевірки автомобіль, у якому перебував священник УПЦ МП. У його мобільному телефоні охоронці кордону виявили підписки на Telegram-канали російської пропаганди, квитанції про оплату в банку Росії та безліч номерів російських операторів.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

Як зазначили у відомстві, у листуванні, виявленому в смартфоні, священник цікавиться правилами в‘їзду на територію Росії. У закордонному паспорті батюшки є відмітки про перетин кордону РФ — останні, датовані 2021 роком. Також чоловік мав трудову книжку РФ, в якій зазначено, що до 2016-го він працював на одному з заводів в країні-агресорці.

За словами священника, наразі він несе службу в одному з монастирів на Київщині. Також чоловік повідомив прикордонникам, що займається підприємницькою діяльністю — виготовляє вироби з металу. Охоронці кордону передали священнослужителя компетентним органам.

Нагадаємо, із села Любарці під Києвом вигнали священника УПЦ МП, який відмовлявся відспівувати загиблих бійців.

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