У Києві озброєний чоловік обстріляв крамницю з покупцями: фото, відео

За силової підтримки спецпризначенців КОРД поліцейські затримали 49-річного чоловіка, в його квартирі провели обшук: вилучено зброю, набої і одяг, в якому був зловмисник у момент злочину.

У Києві озброєний чоловік обстріляв крамницю з покупцями.

Стрілянина сталася у Солом’янському районі столиці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Солом’янська невідомий чоловік обстріляв торговий кіоск, у якому перебували люди. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та оперативники столичного главку", - йдеться у повідомленні.

Під час відпрацювання інформації про злочин поліцейські встановили, що між фігурантом та продавцем магазину виник словесний конфлікт, після чого правопорушник пішов, а за декілька хвилин повернувся зі зброєю. Зловмисник почав нецензурно висловлюватись у бік опонента та здійснив кілька пострілів в кіоск. На щастя, ніхто із відвідувачів не постраждав.

Правоохоронці опитали свідків злочину та оглянули місце події, звідки вилучили три патрони та дві гільзи калібру 7,62. Співробітники кримінальної поліції Солом’янського управління поліції спільно із оперативниками та аналітиками столичного главку встановили особу нападника та адресу його проживання.

За силової підтримки спецпризначенців КОРД поліцейські провели обшук у квартирі 49-річного чоловіка. Правопорушника слідчі затримали та вилучили з оселі зброю, набої і одяг, в якому був зловмисник у момент скоєння злочину.

Слідчий відділ Солом’янського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Затриманому повідомлено про підозру та найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві повідомили про замінування двох шкіл: дітей та вчителів евакуювали.

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