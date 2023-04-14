Смертельний грумінг: на Київщині власниця віддала підстригти цуценя, а отримала мертву тваринку

На Київщині власниця віддала підстригти цуценя, а отримала мертву тваринку.

Інцидент стався в одній з ветлікарень Білої Церкви.

Про це повідомила поліція Київщини.

"До поліції звернулась 21-річна мешканка Білої Церкви. Заявниця повідомила, що працівники ветлікарні вбили її цуценя, яке вона їм довірила підстригти. Тваринка померла у приміщенні салону", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами.

Внаслідок звернення жінки до правоохоронців, слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідуванняза ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами.

Такі дії караються обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років.

Нагадаємо, у Березані на Київщині потруїли безпритульних собак. Місцеві мешканці кажуть, що собак отруїли таблетками, тварини скавчали і помирали у страшних муках.

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