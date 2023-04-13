У Києві виялено частину реактивного снаряду на території Межигірського лісництва: що відомо (фото)

В Оболонському райреі Києва натериторії Межигірського лісництва рятувальники Київської служби порятунку виявили залишки реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Град", зокрема, залишки небойової частини снаряду.

Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

"Заглиблений в землю вибухонебезпечний предмет виявили 11 квітня на території Межигірського лісництва під час виконання піротехнічних робіт, що тривають третій день поспіль. На місце знахідки прибули спеціалісти Держслужби з надзвичайних ситуацій України, які оглянули виявлений предмет і дійшли висновку, що знайдена частина не є бойовою", - розповіли рятувальники КАРС.

Зазначається, що за два дні рятувальники підрозділу піротехнічних робіт КАРС обстежили 0,8 га території Межигірського лісництва. Перед цим обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів вони проводили довкола озера Лісового, що в Дарницькому районі (обстежено 0,3 га території) та лісопаркового господарства Конча-Заспа, що в Голосіївському районі (обстежено 0,4 га території). До щоденних робіт залучено шість рятувальників Київської служби порятунку, зокрема, п'ятеро піротехніків.

Департамент муніципальної безпеки нагадує, що згідно з розпорядженням Київського міського голови №164, на період дії воєнного стану населенню заборонено відвідування лісів у Києві, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки. "З настанням теплої погоди та напередодні свят звертаємо на це особливу увагу й закликаємо киян та гостей міста відмовитись від походів до лісу та відвідувань зелених зон поза межами житлових масивів", - просять у КМДА.

Нагадаємо, на Київщині виявили та знешкодили реактивну гранату і протитанкові міни.

Читайте також: