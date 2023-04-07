Під Києвом виявлено залишки ворожого безпілотника: що відомо (фото)

Це залишки нерозірваної бойової частини ворожого дрона.
Під Києвом у Бориспільському районі виявлено залишки ворожого безпілотника.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.
"Поблизу села Вороньків щойно знайшли залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, збитого раніше. Працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпасу", - розповів головний поліцейський Київщини.
Нєбитов додав, що поліція Київщини на місці. Ситуація під контролем.
Нагадаємо, у Київській обласній військовій адміністрації попередили, що на околицях Києва може бути гучно. У Бориспільському районі відбудуться планові вибухові роботи.
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