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Під Києвом виявлено залишки ворожого безпілотника: що відомо (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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Час на прочитання
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Під Києвом виявлено залишки ворожого безпілотника: що відомо (фото)

Фото: Андрій Нєбитов

Це залишки нерозірваної бойової частини ворожого дрона.

Під Києвом у Бориспільському районі виявлено залишки ворожого безпілотника.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.

"Поблизу села Вороньків щойно знайшли залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, збитого раніше. Працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпасу", - розповів головний поліцейський Київщини.

Нєбитов додав, що поліція Київщини на місці. Ситуація під контролем.

Нагадаємо, у Київській обласній військовій адміністрації попередили, що на околицях Києва може бути гучно. У Бориспільському районі відбудуться планові вибухові роботи.

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