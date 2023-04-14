В северных окрестностях Киева будут раздаваться звуки взрывов: что произошло

В северных окрестностях Киева будут раздаваться звуки взрывов.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"В пятницу, 14 апреля, в Вышгородском районе саперы ГСЧС проведут ликвидацию взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых районах города может быть громко. Сохраняйте спокойствие! Во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении КМВА.

Напомним, в Киеве обнаружена часть реактивного снаряда на территории Межигорского лесничества. Городские власти напоминают о запрете на посещение лесов.

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