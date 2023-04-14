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Мінкульт змінив керівника заповідника "Києво-Печерська лавра": що відомо

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Мінкульт змінив керівника заповідника "Києво-Печерська лавра": що відомо

Фото: Міністерство культури України

Від початку повномасштабного вторгнення науковець Максим Остапенко став до лав ЗСУ, нині ж продовжить тримати культурний та релігійний фронти.

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" отримав нового керівника.

Новим в.о. генерального директора Заповідника став Максим Остапенко.

Відповідний наказ сьогодні, 14 квітня, підписав Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. 

Про це йдеться у повідомленні МКІП.

У Мінкульті зазначають, що Максим Остапенко — колишній очільник Національного заповідника "Хортиця", є фахівцем в галузях охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт, співавтор дослідження та реставрації унікальних об’єктів підводної спадщини.

Від початку повномасштабного вторгнення науковець став до лав ЗСУ, нині ж продовжить тримати культурний та релігійний фронти.

Максим Анатолійович є кандидатом історичних наук, автором понад 30 наукових праць з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров’я, питань збереження вітчизняної культурної спадщини. Кандидатську дисертацію захистив за темою "Населення скіфського часу Дніпровського Надпорожжя".

Причину кадрових ротацій у міністерстві не називають. Зазначається, що попередник Остапенка –  в.о. гендиректора заповідника Олександр Рудник залишається заступником керівника.

Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" оголосив про розірвання договору про оренду з Українською православною церквою Московського патріархату від 29 березня 2023 року, проте тривалий час представників комісії не допускали на територію церкви.

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Дата публікації
Перегляди
550
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