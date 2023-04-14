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Увімкнув світло у затопленому підвалі: на Київщині загинув 29-річний чоловік

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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648
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Увімкнув світло у затопленому підвалі: на Київщині загинув 29-річний чоловік

Фото: pixabay.com

Від ураження струмом чоловік загинув на місці.

На Київщині від ураження струмом загинув 29-річний чоловік.

Нещасний випадок стався у селищі Пісківка.

Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

"Спускаючись у затоплений підвал, 29-річний молодик із власної необережності увімкнув світло. Від ураження струмом він загинув на місці", — зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Нині тіло загиблого правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини скерували на судмедекспертизу для з’ясування остаточних причин смерті.

© Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області

Поліція Київщини закликає дотримуватись правил техніки безпеки та берегти себе і своє життя.

Нагадаємо, у Києві 35-річний чоловік впав на колії метро, його ушпиталили з травмами.

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Дата публікації
Перегляди
648
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