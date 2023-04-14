Увімкнув світло у затопленому підвалі: на Київщині загинув 29-річний чоловік

Від ураження струмом чоловік загинув на місці.
На Київщині від ураження струмом загинув 29-річний чоловік.
Нещасний випадок стався у селищі Пісківка.
Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.
"Спускаючись у затоплений підвал, 29-річний молодик із власної необережності увімкнув світло. Від ураження струмом він загинув на місці", — зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Нині тіло загиблого правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини скерували на судмедекспертизу для з’ясування остаточних причин смерті.
Поліція Київщини закликає дотримуватись правил техніки безпеки та берегти себе і своє життя.
Нагадаємо, у Києві 35-річний чоловік впав на колії метро, його ушпиталили з травмами.
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