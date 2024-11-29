На Київщині працюють сили ППО - КОВА

В області оголошена повітряна тривога.
У Київській області в ніч проти 29 листопада спрацювали сили протиповітряної оборони.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві лунають сильні вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що у Луцьку пролунали вибухи.
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