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На Київщині працюють сили ППО - КОВА

На Київщині працюють сили ППО - КОВА

Роботу ППО на Київщині / Фото: Associated Press

В області оголошена повітряна тривога.

У Київській області в ніч проти 29 листопада спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві лунають сильні вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що у Луцьку пролунали вибухи.

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