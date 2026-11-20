Ракета / © ТСН.ua

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Російська армія здійснила другу за ніч балістичну атаку на Київ. У столиці пролунала серія вибухів на тлі повідомлень про рух ворожих ракет.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Спочатку військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з російського Брянська. Невдовзі з'явилося повідомлення про ракету, яка рухалася в напрямку Києва.

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Згодом Повітряні сили зафіксували ще одну балістичну ракету, спрямовану на столицю.

Під час атаки в Києві було чути вибухи.

Повітряні сили ЗСУ наголосили, що загроза нових ракетних пусків залишається актуальною.

Це вже друга балістична атака на Київ у ніч проти 20 листопада. Під час попереднього обстрілу в столиці зафіксували пожежі та влучання в кількох районах, зокрема на відкритій території поблизу одного з мостів.

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Інформація про наслідки повторного удару уточнюється.

Жителів столиці закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги.

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