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- Київ
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Київ вдруге за ніч атакували балістичними ракетами: у столиці лунають вибухи
У ніч проти 20 листопада російські війська вдруге атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунали вибухи, а Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу нових пусків із Брянська.
Російська армія здійснила другу за ніч балістичну атаку на Київ. У столиці пролунала серія вибухів на тлі повідомлень про рух ворожих ракет.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Спочатку військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з російського Брянська. Невдовзі з'явилося повідомлення про ракету, яка рухалася в напрямку Києва.
Згодом Повітряні сили зафіксували ще одну балістичну ракету, спрямовану на столицю.
Під час атаки в Києві було чути вибухи.
Повітряні сили ЗСУ наголосили, що загроза нових ракетних пусків залишається актуальною.
Це вже друга балістична атака на Київ у ніч проти 20 листопада. Під час попереднього обстрілу в столиці зафіксували пожежі та влучання в кількох районах, зокрема на відкритій території поблизу одного з мостів.
Інформація про наслідки повторного удару уточнюється.
Жителів столиці закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги.