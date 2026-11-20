Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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Київ у ніч проти п'ятниці, 20 листопада, опинився під балістичним ударом російських військ. Наслідки атаки зафіксували щонайменше у двох районах міста.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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В Оболонському районі уламки ракети впали на триповерхову будівлю, після чого спалахнула пожежа. Ще одне займання зафіксували в Подільському районі.

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До місць влучань та падіння уламків вирушили екстрені служби.

Ракетну небезпеку в столиці оголосили о 01:19. Повітряні сили ЗСУ попереджали про балістичні ракети, що рухалися в напрямку Києва.

Наслідки обстрілу встановлюють. Даних про постраждалих у перших повідомленнях міської влади не було.

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