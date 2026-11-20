- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 336
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала Київ балістикою: у двох районах спалахнули пожежі
Російські ракети атакували столицю в ніч проти 20 листопада — в Оболонському та Подільському районах зафіксували займання будівель.
Київ у ніч проти п'ятниці, 20 листопада, опинився під балістичним ударом російських військ. Наслідки атаки зафіксували щонайменше у двох районах міста.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
В Оболонському районі уламки ракети впали на триповерхову будівлю, після чого спалахнула пожежа. Ще одне займання зафіксували в Подільському районі.
До місць влучань та падіння уламків вирушили екстрені служби.
Ракетну небезпеку в столиці оголосили о 01:19. Повітряні сили ЗСУ попереджали про балістичні ракети, що рухалися в напрямку Києва.
Наслідки обстрілу встановлюють. Даних про постраждалих у перших повідомленнях міської влади не було.