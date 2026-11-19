Рятувальники і тіло загиблої в атаці на Бучанський район Київської області / © ДСНС

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Росіяни атакували дронами Бучанський район Київської області 19 листопада. Ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Там загинула жінка, ще один чоловік зазнав поранень.

Про це повідомили очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко та ДСНС України.

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«Трагічні наслідки ворожої атаки БпЛА на Київщину. У Бучанському районі частково зруйновано приватний житловий будинок. Під завалами рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1982 року народження», — написав Ткаченко в Мережі.

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Він висловив співчуття родині та близьким загиблої, наголосивши, що це непоправна втрата.

Крім того, внаслідок атаки постраждав чоловік 1977 року народження. Він отримав порізи кінцівок та гостру реакцію на стрес. Наразі потерпілому надають необхідну медичну допомогу.

У ДСНС також підтвердили, що російський безпілотник влучив у приватний будинок у Бучанському районі. Надзвичайники провели аварійно-рятувальні роботи та деблокували з-під зруйнованих конструкцій тіло загиблої.

На місці події продовжують працювати всі оперативні служби.

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Наслідки атаки на Київщину 19 листопада (7 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Нагадаємо, за попередню добу російські ударні дрони атакували два райони Київщини. У Вишгородському районі постраждали четверо людей, серед них дитина. Там також пошкоджено 29 приватних будинків, 19 авто, два виробничо-складські приміщення та енергетичний об’єкт. У Фастівському районі пошкоджено одне приватне домоволодіння.

До слова, моніторингові телеграм-канали та очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук попередили, що Росія виходить на фінальну стадію підготовки до нової масованої комбінованої атаки по Україні. Ворог передислоковує бомбардувальники та готує наземну балістику. Онищук закликала реагувати на повітряні тривоги.

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