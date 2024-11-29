В Киевской области работают силы ПВО — КОВА

В области объявлена воздушная тревога.
В Киевской области в ночь на 29 ноября сработали силы противовоздушной обороны.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", — говорится в сообщении.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве раздаются сильные взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Луцке раздались взрывы.
Читайте также: