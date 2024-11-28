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У Києві лунають сильні вибухи

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У Києві лунають сильні вибухи

Ракетний удар по Києву. / Фото: Associated Press

доповнюється

Зранку 28 листопада під час масованої атаки у Києві сталися потужні вибухи. В столиці працюють сили ППО.

Про це повідомила місцева влада та моніторингові канали. 

"В столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - наголосив мер міста Віталій Кличко. 

Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу для Києва. Своєю чергою, близько 07:50 моніторингові канали поінформували, що ракети з різних боків заходять на столицю: в районі Борисполя курсом на Київ, на заході - в районі Макарова та в районі Василькова.

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