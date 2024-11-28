У Києві лунають сильні вибухи

Зранку 28 листопада під час масованої атаки у Києві сталися потужні вибухи. В столиці працюють сили ППО.

Про це повідомила місцева влада та моніторингові канали.

"В столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - наголосив мер міста Віталій Кличко.

Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу для Києва. Своєю чергою, близько 07:50 моніторингові канали поінформували, що ракети з різних боків заходять на столицю: в районі Борисполя курсом на Київ, на заході - в районі Макарова та в районі Василькова.