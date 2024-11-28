В Киеве раздаются сильные взрывы

Утром 28 ноября во время массированной атаки в Киеве произошли мощные взрывы. В столице работают силы ПВО.

Об этом сообщили местные власти и мониторинговые каналы.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", — подчеркнул мэр города Виталий Кличко.

Заметим, что воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе для Киева. В свою очередь, около 07:50 мониторинговые каналы проинформировали, что ракеты с разных сторон заходят в столицу: в районе Борисполя курсом на Киев, на западе — в районе Макарова и в районе Василькова.

Как сообщалось, утром 28 ноября РФ ударила по объекту инфраструктуры во Львовской области. Без света осталось 523 тысячи абонентов.

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