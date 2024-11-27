В Киеве мужчина в форме полицейского угрожал пистолетом в кафе: что известно (фото, видео)

В Киеве мужчина в полицейской форме устроил ссору с работницей кофейни и демонстрировал оружие и магазин с патронами. Как оказалось, никакого отношения к правоохранительным органам он не имеет.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Об этом инциденте полицейским стало известно во время мониторинга социальных сетей, где появилось видео с камеры наблюдения.

Сотрудники полиции оперативно установили личность нарушителя. Им оказался неоднократно судимый 45-летний местный житель.

Задержан полицией 45-летний киевлянин / Фото: Полиция Киева

Правоохранители задержали мужчину и во время неотложного обыска по его месту жительства изъяли пистолет и форму, происхождение которых сейчас устанавливается.

Изъят у задержанного пистолет / Фото: Полиция Киева

Обнаружена у задержанного полицейская форма / Фото: Полиция Киева

По данному факту начаты уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: