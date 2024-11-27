В Киеве мужчина в форме полицейского угрожал пистолетом в кафе: что известно (фото, видео)

Правонарушителем оказался неоднократно судимый 45-летний местный житель.
В Киеве мужчина в полицейской форме устроил ссору с работницей кофейни и демонстрировал оружие и магазин с патронами. Как оказалось, никакого отношения к правоохранительным органам он не имеет.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Об этом инциденте полицейским стало известно во время мониторинга социальных сетей, где появилось видео с камеры наблюдения.
Сотрудники полиции оперативно установили личность нарушителя. Им оказался неоднократно судимый 45-летний местный житель.
Правоохранители задержали мужчину и во время неотложного обыска по его месту жительства изъяли пистолет и форму, происхождение которых сейчас устанавливается.
По данному факту начаты уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием;
- ч. 2 ст. 353 — самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица.
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